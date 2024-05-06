МЧС Коми обратилось к рыбакам

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Об этом сообщили представители ГУ МЧС по региону. На водоемах Коми за последний месяц произошло несколько происшествий, в результате которых погибли четыре любителя рыбной ловли.

Первый случай трагедии произошел 5 апреля в Прилузском районе. Местные жители обнаружили тело мужчины 1966 года рождения на реке Прокопьевке, рядом с одноименным селом.

17 апреля в Усть-Куломском районе, у села Мыелдино, мужчину 1960 года рождения нашли мертвым в лодке на реке Вычегде.

2 мая в Сыктывдинском районе на заливных лугах реки Сысолы, в районе деревни Парчим, было обнаружено тело утонувшего мужчины. Пока личность погибшего не установлена.

4 мая, в Корткеросском районе, на реке Вычегде, у поселка Приозерный, два рыбака выпали из лодки. Один мужчина был спасен очевидцами, второй погиб утопленником.

Представители МЧС по Коми призывают рыбаков строго соблюдать правила безопасности. Настоятельно рекомендуется не подходить близко к краю берега, особенно если он крутой или скользкий, и обязательно надевать спасательный жилет во время рыбной ловли. Также важно не употреблять алкоголь в процессе рыбной ловли. В случае, если вы оказались в воде, необходимо сохранять спокойствие и плыть к берегу, избегая попыток взобраться на перевернутую лодку, так как это может сделать положение еще более опасным.