В Сыктывкаре отменили некоторые мероприятия на День Победы

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Связанно это, в первую очередь, с необходимостью обеспечить безопасность жителей города. 9 мая в Эжвинском районе столицы Коми на День Победы не состоится запланированное ранее торжественное прохождение обучающихся и театрализованное представление на Слободской площади. Как рассказали в администрации района, такая мера была принята по рекомендации регионального Министерства внутренних дел.

При этом, возложение цветов в сквере Мирный и на Слободской площади, программа для гостей в парковой зоне на улице Славы, а также музыкальные мероприятия на Слободской площади состоятся, согласно запланированому графику.