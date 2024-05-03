Стало известно, откуда в эжвинской воде появился марганец

Для решения такой проблемы в 2024 году будут проводить дноуглубление, а на сетях установят очистительные приборы.

Как сообщили в эжвинском Жилкомхозе, ситуация с повышением марганца в воде, которую обнаружили в марте 2024 года, была обусловлена обстановкой на реке, где размещен водозабор. К концу зимы также повысилась концентрация примесей в воде. С потеплением состояние воды в реке стало нормализоваться, а содержание марганца осталось в пределах нормы. Позднее это было подтверждено и пробами Роспотребнадзора Коми. С 11 апреля вода, которая поступала жильцам домов в Эжвинском районе Сыктывкара, стала соответствовать всем нормам.