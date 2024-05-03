Стало известно, откуда в эжвинской воде появился марганец
- 20:30 3 мая
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- Олег Помидоров
Для решения такой проблемы в 2024 году будут проводить дноуглубление, а на сетях установят очистительные приборы.
Как сообщили в эжвинском Жилкомхозе, ситуация с повышением марганца в воде, которую обнаружили в марте 2024 года, была обусловлена обстановкой на реке, где размещен водозабор. К концу зимы также повысилась концентрация примесей в воде. С потеплением состояние воды в реке стало нормализоваться, а содержание марганца осталось в пределах нормы. Позднее это было подтверждено и пробами Роспотребнадзора Коми. С 11 апреля вода, которая поступала жильцам домов в Эжвинском районе Сыктывкара, стала соответствовать всем нормам.
Оказалось, что марганец попадает в воду вместе с талой водой. Также этому способствуют грунтовые потоки, продукты выветривания минералов и выщелачивания железомарганцевых руд. Помимо этого, свой вклад в это добавил процесс разложения растительных организмов. Об этом рассказали в Жилкомхозе.
Для улучшения качества питьевой воды, в мае этого года начнутся дноуглубительные работы на месте водозабора в районе Белоборской курьи.