С 1 июня пенсионеры имеют полное право на 18 дней в санатории: список льготников
- 19:30 3 мая
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- Служба новостей
Пенсионеры, страдающие от туберкулеза или других болезней, могут отправиться на санаторно-курортное лечение для предотвращения развития основных заболеваний. Кроме того, любой пенсионер из списка полного перечня болезней может пройти такое лечение. Помимо этого, им предоставляется бесплатный проезд в пригородном и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Все эти услуги включены в пакет социальных услуг.
Лечение в санатории обычно длится 18 дней, однако пенсионеры с инвалидностью, страдающие от заболеваний или последствий травм головного или спинного мозга, могут получить лечение от 24 до 42 дней.
Пенсионеры имеют право отказаться от некоторых социальных услуг или от всего пакета и запросить их замену денежными выплатами. Для этого необходимо подать заявление в территориальный социальный фонд до 1 октября текущего года. В таком случае государство начнет выплачивать деньги вместо предоставления лекарств или лечения с 1 января следующего года. При желании вернуться к получению услуг, пенсионеру нужно будет снова обратиться в СФР с заявлением.
Для получения лекарств необходимо получить рецепт у врача. Чтобы подать заявление на санаторно-курортное лечение, требуется справка формы № 070/у от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. После получения путевки на санаторно-курортное лечение необходимо получить санаторно-курортную карту за два месяца до начала ее действия.
Вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение пенсионеры получают специальные талоны, по которым можно приобрести билеты на поезд или другой вид транспорта к месту лечения, сообщает ngnovoros.ru.