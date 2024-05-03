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Десять жителей Коми заразились от клещей за неделю

Десять жителей Коми заразились от клещей за неделюфото из архива "Про Город Сыктывкар"

За минувшие семь дней в медорганизации региона после укуса клещей почти сто человек.

С 26 апреля по 1 мая за медицинской помощью из-за укуса клещей обратились 84 человека. Среди них – 21 ребенок.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона клещей в 2024 года в медицинские организации обратилось 139 жителей Коми. В том числе 34 несовершеннолетних. Наибольшее количество обратившихся было выявлено в Прилузском, Койгородском, Сыктывдинском, Сысольском районах, а также в Сыктывкаре.

Специалисты провели за неделю 32 исследования. В одном случае был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. В девяти случаях был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
 

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