Десять жителей Коми заразились от клещей за неделю
- 21:45 3 мая
- 0+
- Олег Помидоров
фото из архива "Про Город Сыктывкар"
За минувшие семь дней в медорганизации региона после укуса клещей почти сто человек.
С 26 апреля по 1 мая за медицинской помощью из-за укуса клещей обратились 84 человека. Среди них – 21 ребенок.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала сезона клещей в 2024 года в медицинские организации обратилось 139 жителей Коми. В том числе 34 несовершеннолетних. Наибольшее количество обратившихся было выявлено в Прилузском, Койгородском, Сыктывдинском, Сысольском районах, а также в Сыктывкаре.
Специалисты провели за неделю 32 исследования. В одном случае был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. В девяти случаях был выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.