Десять жителей Коми заразились от клещей за неделю

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

За минувшие семь дней в медорганизации региона после укуса клещей почти сто человек.

С 26 апреля по 1 мая за медицинской помощью из-за укуса клещей обратились 84 человека. Среди них – 21 ребенок.