Житель Коми предстанет перед судом за убийство сожительницы

Следователи в Прилузском районе Коми завершили расследование в отношении 42-летнего ранее судимого мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении смерти другому человеку.

Следствие считает, что в феврале 2024 года, в квартире одного из домов в селе Объячево Прилузского района, фигурант уголовного дела и его сожительница распивали спиртные напитки. Когда они были уже в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошел конфликт, в результате которой мужчина убил женщину.