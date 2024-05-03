Житель Коми предстанет перед судом за убийство сожительницы
- 20:45 3 мая
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- Олег Помидоров
Следователи в Прилузском районе Коми завершили расследование в отношении 42-летнего ранее судимого мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении смерти другому человеку.
Следствие считает, что в феврале 2024 года, в квартире одного из домов в селе Объячево Прилузского района, фигурант уголовного дела и его сожительница распивали спиртные напитки. Когда они были уже в состоянии алкогольного опьянения, между ними произошел конфликт, в результате которой мужчина убил женщину.
Во время расследования преступник признал свою вину и раскаялся в содеянном. Правоохранители собрали достаточную доказательную базу, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Теперь мужчине может грозить наказание в виде 15 лет лишения свободы.