В Сыктывкаре ограничат движения на Пасху

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В столице Коми из-за проведения праздничных пасхальных мероприятий, в ночь с 4 на 5 мая ограничат движение транспорта возле собора. Так, во время пасхального богослужения ограничат движение автотранспорта, а именно 4 мая с 21:00 до 5 мая 5:00 от улицы Ленина, 21 до улицы Свободы, а также по улице Свободы от улицы Интернациональной до улицы Советской.

5 мая с 7:00 до 17:00 будет перекрыто автодвижение по улице Ленина, от дома на Ленина, 17 до улицы Свободы, а также по улице Свободы от дома №25 до дома №23.