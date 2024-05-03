В Сыктывкаре ограничат движения на Пасху
- 23:00 3 мая
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В столице Коми из-за проведения праздничных пасхальных мероприятий, в ночь с 4 на 5 мая ограничат движение транспорта возле собора.
Так, во время пасхального богослужения ограничат движение автотранспорта, а именно 4 мая с 21:00 до 5 мая 5:00 от улицы Ленина, 21 до улицы Свободы, а также по улице Свободы от улицы Интернациональной до улицы Советской.
5 мая с 7:00 до 17:00 будет перекрыто автодвижение по улице Ленина, от дома на Ленина, 17 до улицы Свободы, а также по улице Свободы от дома №25 до дома №23.
Помимо этого, в пасхальную ночь будут курсировать автобусы маршрута №46. Ознакомиться с действующим расписание можно на фотографии ниже.