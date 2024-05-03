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Владимир Уйба вручил государственную награду выдающемуся академику

Владимир Уйба вручил государственную награду выдающемуся академикуФото rkomi.ru

Глава региона вручил высокую госнаграду академику Михаилу Рощевскому.

Как рассказали в пресс-службе руководителя региона, Указом президента России, академик Михаил Павлович Рощевский был награжден орденом Почета за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Уйба пожелал академику крепкого здоровья, а также выразил ему огромное спасибо за многолетний труд.

"Мне очень приятно, что сегодня по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина я вручаю Вам орден Почета. Огромное спасибо за Ваш труд, за Ваше служение российской и мировой науке. Коми научный центр – это, по сути, Ваше детище, за которое я от всего сердца Вас благодарю. Именно такие центры, академии позволяют вырасти очень многим ученым", – сообщил Глава региона.

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