Владимир Уйба вручил государственную награду выдающемуся академику
- 22:30 3 мая
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- Олег Помидоров
Глава региона вручил высокую госнаграду академику Михаилу Рощевскому.
Как рассказали в пресс-службе руководителя региона, Указом президента России, академик Михаил Павлович Рощевский был награжден орденом Почета за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Уйба пожелал академику крепкого здоровья, а также выразил ему огромное спасибо за многолетний труд.
"Мне очень приятно, что сегодня по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина я вручаю Вам орден Почета. Огромное спасибо за Ваш труд, за Ваше служение российской и мировой науке. Коми научный центр – это, по сути, Ваше детище, за которое я от всего сердца Вас благодарю. Именно такие центры, академии позволяют вырасти очень многим ученым", – сообщил Глава региона.