Владимир Уйба вручил государственную награду выдающемуся академику

Глава региона вручил высокую госнаграду академику Михаилу Рощевскому.

Как рассказали в пресс-службе руководителя региона, Указом президента России, академик Михаил Павлович Рощевский был награжден орденом Почета за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Уйба пожелал академику крепкого здоровья, а также выразил ему огромное спасибо за многолетний труд.