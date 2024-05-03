Популяция волков в Коми за 2023 год снизилась на 17%
- 19:15 3 мая
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- Белла Лебедева
Отмечается, что рекордсмены из Усть-Цилемского района уже заработали около 400 тысяч рублей.
На встрече с журналистами министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич представила новые данные о численности волков и медведей в республике. Согласно приведенной информации, общее количество волков в регионе уменьшилось вдвое и сейчас составляет около 800 особей.
Министр подчеркнула, что программа по выплате денежного вознаграждения в размере 20 тысяч рублей за каждого добытого волка будет продолжена. Охотники смогут и дальше зарабатывать на этом виде деятельности.
Кроме того, Екатерина Киселевич представила статистику по медведям. Согласно последним данным, в республике проживает около 3,5 тысячи медведей. При необходимости, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды будет принимать меры по регулированию численности данного вида.