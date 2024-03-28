В зоне СВО погибли два бойца из Коми
- 07:00 28 марта
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- Татьяна Зубова
В ходе военной спецоперации погибли два бойца из Коми Валерий Баканов и Константин Уляшев. Печальной новостью вчера, 27 марта, поделился в своем телеграм-канале глава Коми Владимир Уйба.
Младший сержант Валерий Баканов родом из Новосибирской области. Но позднее он переехал в Коми. До службы в рядах вооруженных сил России жил и работал в Инте.
Константин Уляшев - уроженец Усть-Куломского района. На фронте он выполнял боевые задачи в должности стрелка десантно-штурмового отряда.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал найти силы и мужество пережить боль от утраты родного человека.
Напомним, ранее в одной из деревень Коми соцработник присвоил себе выплату, положенную семье погибшего на СВО бойца. Дело так бы и осталось нераскрытым, если бы семье не взялась помочь местная жительница, что некогда преподавала погибшему военному.