Полиция Коми расследует мошенничество при выполнении муниципального контракта

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Следственными органами МВД по Коми начато расследование уголовного дела в связи с подозрением в мошенничестве при выполнении муниципального контракта. Руководитель подрядной организации стал фигурантом дела по статье 159 (часть 3) Уголовного кодекса РФ.

По данным сотрудников регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в октябре 2021 года был заключен муниципальный контракт между муниципальным бюджетным образовательным учреждением и ООО, которое возглавляет подозреваемый. Контракт касался капитального ремонта детского сада в Койгородском районе.

По предварительной информации, с октября 2022 года по октябрь 2023 года директор подрядной организации, осознавая нарушение проектно-сметной документации, указывал ложную информацию о материалах и объемах выполненных работ в актах выполненных работ. Он завышал стоимость работ на сумму не менее 616 тысяч рублей и предъявлял их заказчику для оплаты.

С использованием поддельных документов, предоставленных подозреваемым, администрация муниципального района «Койгородский» перечислила денежные средства на расчетный счет ООО. Таким образом, бюджету муниципального образования был причинен значительный ущерб.