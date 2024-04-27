Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Полиция Коми расследует мошенничество при выполнении муниципального контракта

Полиция Коми расследует мошенничество при выполнении муниципального контрактафото редакции

Следственными органами МВД по Коми начато расследование уголовного дела в связи с подозрением в мошенничестве при выполнении муниципального контракта.

Руководитель подрядной организации стал фигурантом дела по статье 159 (часть 3) Уголовного кодекса РФ.

По данным сотрудников регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, в октябре 2021 года был заключен муниципальный контракт между муниципальным бюджетным образовательным учреждением и ООО, которое возглавляет подозреваемый. Контракт касался капитального ремонта детского сада в Койгородском районе.

По предварительной информации, с октября 2022 года по октябрь 2023 года директор подрядной организации, осознавая нарушение проектно-сметной документации, указывал ложную информацию о материалах и объемах выполненных работ в актах выполненных работ. Он завышал стоимость работ на сумму не менее 616 тысяч рублей и предъявлял их заказчику для оплаты.

С использованием поддельных документов, предоставленных подозреваемым, администрация муниципального района «Койгородский» перечислила денежные средства на расчетный счет ООО. Таким образом, бюджету муниципального образования был причинен значительный ущерб.

В настоящее время следствие работает над выяснением всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного дела.

...

  • 0

Популярное

Последние новости