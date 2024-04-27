В Сыктывкаре полицейские выдворили нелегальных мигрантов из Азербайджана
- 11:45 27 апреля
- 0+
- Белла Лебедева
Каждому нарушителю был назначен штраф в размере 8 тысяч рублей, а также принято решение выдворить из Российской Федерации.
Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Коми, совместно с полицейскими УМВД России по г. Сыктывкару и представителями УФСБ России по Республике Коми, провели оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия на территории Усть-Вымского района, направленные на борьбу с незаконной миграцией. Правоохранительные органы проверили места работы иностранных граждан.
В результате рейда полицейские составили 8 протоколов об административных правонарушениях в отношении двух граждан Республики Азербайджан. Нарушения включали нарушение режима пребывания в Российской Федерации, незаконную трудовую деятельность и нарушение иммиграционных правил.
Кроме того, у одного из иностранцев обнаружена поддельная миграционная карта. Полиция в настоящее время проводит проверку данного факта и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела согласно статье 327 УК РФ.
Также было установлено, что работодатель не предоставил уведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином. В отношении индивидуального предпринимателя был зарегистрирован материал проверки по статье 18.15 КоАП РФ.