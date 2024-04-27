В Сыктывкаре полицейские выдворили нелегальных мигрантов из Азербайджана

Каждому нарушителю был назначен штраф в размере 8 тысяч рублей, а также принято решение выдворить из Российской Федерации.

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Коми, совместно с полицейскими УМВД России по г. Сыктывкару и представителями УФСБ России по Республике Коми, провели оперативно-розыскные и оперативно-профилактические мероприятия на территории Усть-Вымского района, направленные на борьбу с незаконной миграцией. Правоохранительные органы проверили места работы иностранных граждан.