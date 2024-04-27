Хозяйку магазина в Сыктывкаре наказали за торговлю табачной продукцией рядом со школой
- 13:00 27 апреля
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- Белла Лебедева
Прокуратура Эжвинского района провела проверку магазина в Сыктывкаре.
Прокуратура Эжвинского района г. Сыктывкара осуществила проверку в магазине "Оливье-2" по обращению жителя района, связанную с соблюдением законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствиями потребления табачной продукции.
В результате проверки установлено, что магазин нарушил закон, осуществляя продажу табачной продукции на расстоянии менее 100 метров от школы. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении заведующей магазином. Управление Роспотребнадзора привлекло ее к административной ответственности.
После временного прекращения незаконной торговли на период проверки, заведующая вновь возобновила продажу табачной продукции. Это повлекло повторное вмешательство прокуратуры и привлечение к административной ответственности с назначением штрафа.
Продажа табачной продукции в магазине прекращена.