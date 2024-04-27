Сыктывкарца осудили за уклонение от прохождения военной службы
- 14:30 27 апреля
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- Белла Лебедева
Житель Сыктывкара осужден за уклонение от призыва на военную службу.
Согласно информации, представленной пресс-службой судов Коми, местный житель неоднократно лично получал повестки о явке в военный комиссариат, но не приходил в назначенный день. При этом у него не было никаких уважительных причин для неявки.
Таким образом, мужчина уклонялся от призыва на военную службу во время осенних призывов 2022 и 2023 годов. На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину.
В результате рассмотрения дела Сыктывкарским горсудом местному жителю было назначено наказание в виде штрафа - 80 000 рублей, который будет перечислен в доход государства.
Однако следует отметить, что приговор еще не вступил в законную силу. Все расследование уголовного дела проводилось Следственным отделом по Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми.