В Сыктывкаре проводят работы по освещению 1-й Промышленной

Фото администрации Сыктывкара

Администрация Сыктывкара информирует о ходе работ по обустройству освещения на улице 1-ая Промышленная. В рамках данных работ порядка 10 опор освещения уже были установлены подрядной организацией ООО "Электросетьстрой". Планируется размещение опор со светодиодными светильниками от дома № 72 по ул. 1-ая Промышленная и до перекрестка с ул. 2-ая Промышленная.

Общее количество опор со светодиодными светильниками на этой территории составит 32. Протяженность освещаемой линии составит порядка 850 метров. Завершить все ремонтные работы планируется к 15 мая 2024 года.