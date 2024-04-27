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В Сыктывкаре проводят работы по освещению 1-й Промышленной

В Сыктывкаре проводят работы по освещению 1-й ПромышленнойФото администрации Сыктывкара

Администрация Сыктывкара информирует о ходе работ по обустройству освещения на улице 1-ая Промышленная.

В рамках данных работ порядка 10 опор освещения уже были установлены подрядной организацией ООО "Электросетьстрой". Планируется размещение опор со светодиодными светильниками от дома № 72 по ул. 1-ая Промышленная и до перекрестка с ул. 2-ая Промышленная.

Общее количество опор со светодиодными светильниками на этой территории составит 32. Протяженность освещаемой линии составит порядка 850 метров. Завершить все ремонтные работы планируется к 15 мая 2024 года.

Отметим, что в 2022 году улица 1-ая Промышленная была полностью отремонтирована по программе "Безопасные и качественные дороги". В ходе отчета глава администрации города представил важные достижения администрации за последний год. Были обозначены выполненные проекты и подчеркнут их положительный вклад в развитие города. 

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