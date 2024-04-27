Дачников огорошили новым правилом. Это самое популярное растение теперь запретили выращивать
- 10:15 27 апреля
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- Служба новостей
Было ли оно выращено человеком намеренно или произросло само по себе — неважно. Будут наказывать
Садоводам и огородникам следует быть осторожными при выборе растений для украшения дачных участков. Как предупреждает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, в российском законодательстве появились ограничения на выращивание популярного декоративного цветка ипомеи трехцветной, более известной как вьюнок.
По словам парламентария, вьюнок, который многие дачники любят высаживать вдоль заборов и оград, запрещен к культивированию на приусадебных участках. Причиной этого является наличие в семенах растения галлюциногенных и наркотических веществ.
Если на земельном участке инспекторами будет обнаружено более 100 экземпляров ипомеи трехцветной, это может повлечь для садовода привлечение к уголовной ответственности. Причем наказание грозит даже при наличии всего трех граммов семян вьюнка.
Депутат подчеркивает, что закон не делает различий между умышленным выращиванием растения и его самостоятельным произрастанием в диком виде. Если участок будет захвачен зарослями ипомеи трехцветной, садоводу придется полностью ликвидировать эти заросли, иначе он рискует столкнуться с уголовной ответственностью.
Таким образом, в преддверии дачного сезона законодатели предупреждают об опасности культивирования вьюнка на приусадебных участках. Игнорирование этого запрета может обернуться для садоводов серьезными правовыми последствиями.
Ипомея трехцветная, также известная как утренняя слава или бурея, является популярным декоративным растением с крупными воронковидными цветами. Однако, несмотря на привлекательный внешний вид, ее выращивание отныне на дачных участках запрещено в России из-за содержания в семенах запрещенных веществ, пишет progoroduhta.ru.