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Разбросайте по огороду крышки от бутылок: вот зачем хитрые дачники так делают— спасение от муравьев

Разбросайте по огороду крышки от бутылок: вот зачем хитрые дачники так делают— спасение от муравьевfreepik.com

Для борьбы с муравьями, которые привлекают тлей на плодовых деревьях, кустарниках и цветах, можно использовать простой и эффективный метод. Для этого потребуются пластиковые крышечки от бутылок. Чем больше, тем лучше.

Следующим шагом необходимо приготовить «угощение» для муравьев. Для этого нужно сварить сахарный сироп (1 литр) и добавить каплю любого препарата от муравьев. Полученное средство следует налить в бутылку и затем разлить по крышечкам от бутылок.

Крышечки с «угощением» следует расставить под яблонями, грушами и другими культурами, которые подвержены нападкам муравьев. Муравьи будут кормить этим сиропом свою матку, и жизнь муравейника истощится. Эффективность этого метода была подтверждена агрономом Ксенией Давыдовой из Тимирязевской Академии.

Таким образом, использование сахарного сиропа с добавлением препарата от муравьев в крышечках от пластиковых бутылок может быть простым и эффективным способом защиты плодовых культур от муравьев, сообщает портал "Хибины".

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