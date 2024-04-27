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Госавтоинспекция Коми выявила более 2,3 тысяч нарушений ПДД за 24 часа

Госавтоинспекция Коми выявила более 2,3 тысяч нарушений ПДД за 24 часафото редакции

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по республике Коми.

За последние сутки сотрудниками республиканской Госавтоинспекции было обнаружено около 2 310 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

После обнаружения этих нарушений было задержано шесть нетрезвых водителей, четыре гражданина были отстранены от управления автотранспортными средствами из-за отсутствия права на управление ТС, а также 14 водителей были привлечены за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Отметим, что на территории республики Коми не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако произошло 22 ДТП, которые привели к материальному ущербу.

Эти результаты свидетельствуют о том, что проблема нарушений ПДД остается актуальной и требует серьезного внимания. Госавтоинспекция Коми активно работает над обеспечением безопасности дорожного движения и совершенствованием ситуации на дорогах региона.

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