Госавтоинспекция Коми выявила более 2,3 тысяч нарушений ПДД за 24 часа

фото редакции

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел по республике Коми. За последние сутки сотрудниками республиканской Госавтоинспекции было обнаружено около 2 310 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

После обнаружения этих нарушений было задержано шесть нетрезвых водителей, четыре гражданина были отстранены от управления автотранспортными средствами из-за отсутствия права на управление ТС, а также 14 водителей были привлечены за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.

Отметим, что на территории республики Коми не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Однако произошло 22 ДТП, которые привели к материальному ущербу.