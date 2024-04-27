"С 1 мая - полный запрет": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет неожиданное правило

В ближайшем будущем владельцев квартир с приборами учета коммунальных ресурсов ожидают следующие изменения: Запрет на требование предоставления документов о поверке счетчиков

Управляющие компании больше не смогут требовать от собственников квартир документы о поверке счетчиков. Информация о проведенных поверках будет храниться в единой системе Росреестра под названием «Аршин». Ресурсоснабжающие организации смогут получать доступ к этой информации без необходимости обращаться к собственникам квартир.

Перерасчет оплаты за услуги на основе данных счетчиков

Если управляющая компания начислила плату в соответствии с нормативами при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением и предоставить показания счетчика.

Перерасчет будет осуществлен с момента, когда счетчик был признан неработоспособным до момента проведения поверки и подтверждения его исправности. Сумма перерасчета будет зачислена на лицевой счет собственника.

Как узнать дату поверки счетчика

Информацию о дате поверки счетчика можно узнать:

Прямо на самом счетчике (обычно указана на пломбе или лицевой панели).

В квитанции за коммунальные услуги (в разделе «Показания счетчиков»).

В личном кабинете на сайте управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.

В системе Росреестра "Аршин".

Что делать, если счетчик не прошел поверку

Если счетчик не прошел поверку, его необходимо заменить, сообщает prokazan.ru. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию или специализированную организацию с лицензией на установку и проверку счетчиков.

Замена счетчика производится за счет собственника. Однако в некоторых случаях (например, если счетчик вышел из строя по вине управляющей компании) замена может быть выполнена бесплатно.