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Рекрутеры из Сыктывкара рассказали, что чаще всего приукрашивают в резюме соискатели

Рекрутеры из Сыктывкара рассказали, что чаще всего приукрашивают в резюме соискателифото редакции

Топ-3 разделов, где проявляется этот тренд, включают профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности.

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей компаний и организаций в Сыктывкаре, стало известно, что аналитики кадровых служб чаще всего сталкиваются с приукрашенными данными в резюме соискателей.

По мнению рекрутеров, 50% из них встречали несоответствия в профессиональных навыках, 37% – в опыте работы, и 26% – в функциональных обязанностях.

Также выяснилось, что 21% рекрутеров сталкивались с завышением компетенции в специализированном программном обеспечении, в то время как 15% выявляли искажение личных данных кандидатами. Около 12% аналитиков отметили попытки преувеличения знания иностранных языков. Тем не менее, лишь 9% рекрутеров не сталкивались с такими "неточностями" в резюме соискателей.

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