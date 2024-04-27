Рекрутеры из Сыктывкара рассказали, что чаще всего приукрашивают в резюме соискатели
- 10:30 27 апреля
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- Белла Лебедева
Топ-3 разделов, где проявляется этот тренд, включают профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности.
По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей компаний и организаций в Сыктывкаре, стало известно, что аналитики кадровых служб чаще всего сталкиваются с приукрашенными данными в резюме соискателей.
По мнению рекрутеров, 50% из них встречали несоответствия в профессиональных навыках, 37% – в опыте работы, и 26% – в функциональных обязанностях.
Также выяснилось, что 21% рекрутеров сталкивались с завышением компетенции в специализированном программном обеспечении, в то время как 15% выявляли искажение личных данных кандидатами. Около 12% аналитиков отметили попытки преувеличения знания иностранных языков. Тем не менее, лишь 9% рекрутеров не сталкивались с такими "неточностями" в резюме соискателей.