Рекрутеры из Сыктывкара рассказали, что чаще всего приукрашивают в резюме соискатели

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Топ-3 разделов, где проявляется этот тренд, включают профессиональные навыки, опыт работы и должностные обязанности. По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей компаний и организаций в Сыктывкаре, стало известно, что аналитики кадровых служб чаще всего сталкиваются с приукрашенными данными в резюме соискателей.

По мнению рекрутеров, 50% из них встречали несоответствия в профессиональных навыках, 37% – в опыте работы, и 26% – в функциональных обязанностях.