Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба назвал 2 знака, которые получат важное послание с 27 марта
- 13:45 25 марта
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- Служба новостей
Известный российский астролог и публицист Павел Глоба указал на два знака зодиака, которые с 25 марта получат важное послание от Вселенной. Этот знак поможет им определиться в трудной ситуации и даст ответ на давно волнующий вопрос.
Для Девы
Вам предстоит погрузиться в себя. Не стоит считать это плохим — в настоящее время это самое подходящее время. В вашей жизни, безусловно, есть хаос, и пришло время устроить порядок. Возможно, вы почувствуете усталость, но общение с близкими вам людьми поможет вам справиться с ней. Не откладывайте важные встречи, потому что именно на них вы получите важные подсказки.
Для Стрельца
Вам предстоит раскрывать тайны и вникать в детали чужой жизни. Это может показаться неприятным занятием, и сначала вы можете пожалеть о том, что ввязались в это. Однако астролог утверждает, что именно эти события принесут вам важные уроки, которые помогут вам продвинуться в карьере. Важно не попадать в конфликтные ситуации — вы можете потерять из виду знаки судьбы, окунувшись в них слишком глубоко.