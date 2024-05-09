В Сыктывдинском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия
- 14:30 9 мая
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- Влад Смекалов
В Сыктывдинском районе водитель пожарной машины не справился с управлением на заснеженной дороге и спровоцировал ДТП.
В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля «Жигуль». Он получил ушибы мягких тканей левой лопатки. Однако госпитализация не потребовалась. Отмечается, что мужчина был пристегнут ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.
Второе происшествие произошло в городе Сыктывкар около 16:00, где водитель Volkswagen Touareg столкнулся с большегрузом Scania. Отмечаеться, что водитель легковушки не предоставил грузовику преимущество в движении и столкнулся с ним.
В результате аварии пострадала пассажирка Volkswagen, которая получила ушиб грудной клетки и позвоночника, требующие госпитализации. В обоих случаях водители имели несколько лет стажа вождения.