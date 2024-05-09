Моржи в Сыктывкаре отпраздновали День Победы заплывом в реке
- 18:00 9 мая
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- Влад Смекалов
В воду любители зимнего плавания ныряли с набережной в парке имени Кирова. При этом температура в реке была всего 2-3 градуса.
Многие участники заплыва отметили, что такая активность помогает им сохранять здоровье и душевное равновесие. Они подчеркнули, что плавание в холодной воде дает им ощущение силы и победы над собой.
Заплыв в День Победы стал традицией для сыктывкарских моржей. Они с гордостью принимают участие в этом мероприятии, посвященном главной победе советского народа в Великой Отечественной Войне, и отдают дань уважения героям и ветеранам. Также акция этого года была посвящена участникам специальной военной операции, которые также сряжаются за мир и свободу, сообщил «БНК».
«Для меня это главное событие года. Здесь я не только зарядился энергией и силой, но и почувствовал, что мы все вместе, мы сильные и способны преодолевать любые трудности», — поделился один из участников заплыва.
Всего нырнуть в холодную воду решились шесть человек. Их сопровождали сотрудники ГИМС для обеспечения безопасности. Всего моржи проплыли 600 метров вдоль набережной парка имени Кирова. Стартовали же они с берегоукрепительных сооружений.