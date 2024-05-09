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В Сыктывкаре прошла акция «Танцы Победного Мая»

В Сыктывкаре прошла акция «Танцы Победного Мая»Фото: администрация города Сыктывкар

На площадке «Под Часами» прошла акция «Танцы Победного Мая», где все желающие могли принять участие в парных танцах, которые танцевали наши бабушки и дедушки. В программе были вальс, полька и другие танцы

Несмотря на непогоду, в Сыктывкаре было много событий в честь Дня Победы, включая и «Танцы Победного Мая». Некоторые горожане заранее готовились к участию, посещая мастер-классы, чтобы на День Победы танцевать без страха оттоптать ноги партнеру.

Перед началом работы площадки прошла акция «Открытый микрофон», где любой желающий мог поделиться историей о подвиге своих предков, любопытными историями из жизни ветеранов или зачитать письма с фронта.

На площадке северного народного банка был организован «Музей под открытым небом». Здесь были выставлены экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе поисковых экспедиций. Это были личные вещи солдат, холодное оружие и части боеприпасов. Посетители также могли пообщаться с поисковиками, услышать истории о поисках и подать заявку на вступление в их ряды.

Также на площадке была выставка военной техники, где можно было узнать название, назначение, а также основные характеристики. Дети с восторгом осматривали УРАЛы и КамаЗы, задаваясь вопросом, как бы повыше забраться и не упасть с мокрого от снега кузова.

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