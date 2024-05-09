В Сыктывкаре прошла акция «Танцы Победного Мая»

На площадке «Под Часами» прошла акция «Танцы Победного Мая», где все желающие могли принять участие в парных танцах, которые танцевали наши бабушки и дедушки. В программе были вальс, полька и другие танцы

Несмотря на непогоду, в Сыктывкаре было много событий в честь Дня Победы, включая и «Танцы Победного Мая». Некоторые горожане заранее готовились к участию, посещая мастер-классы, чтобы на День Победы танцевать без страха оттоптать ноги партнеру.