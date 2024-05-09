В Сыктывкаре два пешехода пострадали в результате ДТП
- 15:45 9 мая
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- Влад Смекалов
Один из них пострадал в результате того, что переходил дорогу в неположенном месте
Первое происшествие случилось 8 мая в 19:15 на улице Школьная. Неустановленный водитель на неустановленном питбайке наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате этого ДТП пострадала 24-летняя девушка, у которой диагностировали переломы голени. Она была госпитализирована. Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время УГИБДД МВД по Коми ведет поиски водителя транспортного средства.
Второе происшествие произошло в тот же день около 21:55 на улице Колхозная. Мужчина 1994 года рождения на грузовике ГАЗ наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте, сообщил «Комиинформ».
В результате ДТП пострадал пешеход - мужчина 1960 года рождения, у которого была черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадины лица. Госпитализация ему не потребовалась. В отношении пострадавшего было вынесено определение по статье 12.30 – «нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств».