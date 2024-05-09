В Сыктывкаре два пешехода пострадали в результате ДТП

Один из них пострадал в результате того, что переходил дорогу в неположенном месте

Первое происшествие случилось 8 мая в 19:15 на улице Школьная. Неустановленный водитель на неустановленном питбайке наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.