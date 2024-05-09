В Сыктывкаре прошел Парад Победы на Стефановской площади несмотря на снег
- 16:30 9 мая
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- Влад Смекалов
Участники парада воссоздали исторические эпизоды Великой Отечественной войны, представив различные военные формирования и военную технику
Несмотря на непогоду, которая пришла на территорию республики в параде приняли участие военнослужащие, ветераны войны, а также школьники, которые вместе с участниками парада несли флаги города и показывали патриотические плакаты.
Парадная колонна прошла по центральным улицам города, привлекая внимание всех жителей и гостей Сыктывкара. Городская администрация предоставила участникам парада все необходимое, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне. Во время парада звучали гимн России и песни военных лет.
Праздничное мероприятие вызвало горячий отклик у всех присутствующих. Жители города с уважением относились к участникам парада, выражая благодарность за их вклад в победу страны в Великой Отечественной войне. Парад победы стал ярким символом памяти и уважения к подвигу солдат и офицеров, которые отдали свои жизни за свободу и независимость страны.