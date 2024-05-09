От слез до улыбок: в Сыктывкаре прошел праздничный концерт с награждением героев СВО
- 15:46 9 мая
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- Дарья Шучалина
Герои СВО из Сыктывкара получили государственные награды под аплодисменты пожилых горожан – того самого поколения победителей, которых вся страна чествует 9 мая, в день Великой Победы.
В канун святого для каждого россиянина праздника торжественное собрание и праздничный концерт состоялись в столице Коми в стенах республиканской филармонии. Пенсионеров, ковавших Победу в тылу, и участников Специальной Военной Операции в холле храма музыки встречал духовой оркестр Сыктывкарского военного гарнизона. Особые зрители обнимали друг друга и вместе фотографировались. А затем расселись по местам в зале, куда церемониально были внесены флаги.
Первым на сцене выступил Глава Коми, объявив минуту молчания в память о тех, кто не дожил до 79-ой годовщины завершения Великой Отечественной. А затем выполнил почетную миссию, вручив государственные награды отважным землякам, исполняющим воинский долг в рамках СВО.
- Вдохновляясь героизмом прадедов, сегодня наши воины защищают целостность и независимость нашей Родины. Мы будем достойны ратным и трудовым подвигам и передадим память о героях будущим поколениям., - отметил Владимир Уйба. – Мы сделаем всё, чтобы остановить нео-нацизм сегодня. Мы не позволим коллективному Западу ослабить Россию и диктовать нам: как жить и во что верить. Мы ведем праведный бой, победа будет за нами!
Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв также поздравил собравшихся со святой датой. Он напомнил о том, что наш регион выполнял важную роль тыловой территории. При этом Республика помогала фронту:
- Мы поставляли нефть, лес, уголь, сажу. Нювчимский чугунно-литейный завод отливал корпуса ручных гарант. Мы освободили Европу и мир от коричневой чумы. Память поколений объединяет нас и дает силы противостоять нынешним угрозам и вызовам.
Затем слово было предоставлено одному из старожилов Сыктывкара 95-летнему Эдуарду Матюшину: он поделился воспоминаниями о том, как город и регион пережили четыре военных лихолетья, благословив нынешнее поколение солдат на победоносное завершение СВО.
Гостей филармонии ее творческий коллектив в рамках концерта мысленно погрузил в машину времени: прозвучали произведения, написанные и исполнявшиеся в разные периоды войны от ее начала до окончания. Солисты, хор, балет и оркестр исполняли песни военных лет и танцевальные номера настолько проникновенно, что публика то плакала, но улыбалась. И постоянно аплодировала. Заключительный номер – композицию «Этот День Победы» - все слушали стоя, устроив овации, а после финального аккорда криками «браво!» поблагодарили талантливых артистов.