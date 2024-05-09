От слез до улыбок: в Сыктывкаре прошел праздничный концерт с награждением героев СВО

Герои СВО из Сыктывкара получили государственные награды под аплодисменты пожилых горожан – того самого поколения победителей, которых вся страна чествует 9 мая, в день Великой Победы.

В канун святого для каждого россиянина праздника торжественное собрание и праздничный концерт состоялись в столице Коми в стенах республиканской филармонии. Пенсионеров, ковавших Победу в тылу, и участников Специальной Военной Операции в холле храма музыки встречал духовой оркестр Сыктывкарского военного гарнизона. Особые зрители обнимали друг друга и вместе фотографировались. А затем расселись по местам в зале, куда церемониально были внесены флаги.

Первым на сцене выступил Глава Коми, объявив минуту молчания в память о тех, кто не дожил до 79-ой годовщины завершения Великой Отечественной. А затем выполнил почетную миссию, вручив государственные награды отважным землякам, исполняющим воинский долг в рамках СВО.

- Вдохновляясь героизмом прадедов, сегодня наши воины защищают целостность и независимость нашей Родины. Мы будем достойны ратным и трудовым подвигам и передадим память о героях будущим поколениям., - отметил Владимир Уйба. – Мы сделаем всё, чтобы остановить нео-нацизм сегодня. Мы не позволим коллективному Западу ослабить Россию и диктовать нам: как жить и во что верить. Мы ведем праведный бой, победа будет за нами!

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв также поздравил собравшихся со святой датой. Он напомнил о том, что наш регион выполнял важную роль тыловой территории. При этом Республика помогала фронту: