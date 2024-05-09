Гости будут просить рецепт этой вкуснятины: салат-суперзвезда за 5-10 минут
- 21:15 9 мая
- 12+
- Служба новостей
Чувствуете, как подкрадывается вечерняя усталость? Хлопоты по дому отнимают все силы, а на ужин нет ни времени, ни вдохновения? Не беда! Сегодня я поделюсь с вами рецептом настоящего салата-суперзвезды, который спасет вас в такой ситуации.
Этот салат не только невероятно простой и быстрый в приготовлении (всего 5 минут!), но и вкусный, сытный и универсальный. Он станет настоящим палочкой-выручалочкой для любой хозяйки.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы (400 г)
- 1 банка консервированной фасоли (400 г) в томатном соусе
- 200 г крабовых палочек
- 1 красный болгарский перец
- 1 пучок зеленого лука
- 2 ст. л. майонеза
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Открыть кукурузу и фасоль, слить жидкость.
- Крабовые палочки нарезать кубиками.
- Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, посолить и поперчить по вкусу.
Советы:
- Для более пикантного вкуса можно добавить маринованные огурчики или каперсы.
- Салат можно заправить не только майонезом, но и оливковым маслом с лимонным соком.
- Этот салат отлично подходит как для ужина, так и для перекуса.
Почему этот салат суперзвезда?
- Простой: его легко приготовить за 10 минут.
- Вкусный: сочетание кукурузы, фасоли, крабовых палочек и болгарского перца создает неповторимый вкус.
- Сытный: благодаря фасоли и кукурузе салат отлично насыщает.
- Универсальный: его можно подавать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве начинки для пирогов и тарталеток.
Этот простой салат станет настоящей находкой для любой домохозяйки!