В Сыктывкаре за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков
- 17:15 9 мая
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- Влад Смекалов
Предпраздничный день в Республике Коми оказался крайне снежным и прохладным
Согласно данным, «Дорожное хозяйство» Сыктывкара со ссылкой на Коми ЦГМС 8 мая выпало 20 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась на 22 сантиметра. При этом в столице Коми, Сыктывкаре, снег уже полностью растаял.
Согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание продлиться на территории Республики до 12 мая. В республике будет холодная погода с осадками в виде снега и мокрого снега.
Также стоит ожидать сильный ветер. На севере региона порывы ветра могут достигать скорости 23 метра в секунду, а температура воздуха может опуститься до – 15 градусов по цельсию.
Однако со второй половины мая синоптики обещают возвращение в регион теплой погоды. Уже к 16 мая температура воздуха может достигнуть + 10 градусов по цельсию.