В Сыктывкаре за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

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Предпраздничный день в Республике Коми оказался крайне снежным и прохладным Согласно данным, «Дорожное хозяйство» Сыктывкара со ссылкой на Коми ЦГМС 8 мая выпало 20 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась на 22 сантиметра. При этом в столице Коми, Сыктывкаре, снег уже полностью растаял.

Согласно прогнозам синоптиков, резкое похолодание продлиться на территории Республики до 12 мая. В республике будет холодная погода с осадками в виде снега и мокрого снега.

Также стоит ожидать сильный ветер. На севере региона порывы ветра могут достигать скорости 23 метра в секунду, а температура воздуха может опуститься до – 15 градусов по цельсию.