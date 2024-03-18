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В ходе проведения СВО погибли три жителя Коми

В ходе проведения СВО погибли три жителя Коми

В ходе специальной военной операции геройски погибли три жителя Республики Коми – рядовой Дмитрий Станиславович Шайхутдинов, рядовой Василий Михайлович Витязев и доброволец Дмитрий Ростиславович Грогуленко.

Дмитрий Шайхутдинов родился в селе Ермица Усть-Цилемского района. Мужчина проживал в поселке Жешарт Усть-Вымского района. На СВО боец служил разведчиком-снайпером разведывательного отделения. Бойца наградили орденом Мужества посмертно.

Василий Витязев родом из села Мохча Ижемского района. В ходе специальной военной операции служил механиком-водителем мотострелкового отделения.

Дмитрий Грогуленко родился в селе Керес Корткеросского района. После – проживал в поселке Андра Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе СВО участвовал в составе добровольческого отряда “БАРС”.

Глава региона Владимир Уйба принес глубочайшие искренние соболезнования родным и близким и пожелал мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты.
 

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