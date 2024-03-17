Житель Коми попал в больницу после драки, но ему придётся заплатить штраф

Житель Коми попал в больницу после весёлого новогоднего вечера. Пресс-служба судов региона сообщила подробности ссоры соседей в Инте.

1 января 2024 года житель Инты пришёл в гости к соседям. Во время застолья между ним и его приятелем произошёл конфликт, который закончился дракой. Мужчина ударил друга в лицо, а в ответ получил удар в глаз. После произошедшего интинец обратился в больницу за медицинской помощью, а фельдшер сообщила полиции о случившемся.