В рамках партпроекта "Zа самбо" откроются новые секции самбо в России и на Донбассе

Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта
Проект Единой России" "Zа самбо" будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта. Секретарь Генсовета возглавляет общественный совет "Zа самбо".
"Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нем. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий", — подчеркнул Андрей Турчак.
Планы по активному участию в реализации партпроекта "Единой России" "Zа самбо" подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.
О популяризации самбо в Коми мы поговорили с людьми, которые прилагают значительные усилия для его развития.
"В рамках партпроекта "Zа самбо" мы уже проводим мероприятия, в том числе военно-патриотического характера. Программу начинали реализовывать в 2008 году с Усинска, потом задействовали Сыктывкар, Воркуту и Печору. Отремонтировали и оснастили залы. Получили оборудование, форму, борцовские ковры, методическую литературу, баннеры, плакаты. Провели переподготовку преподавательского состава. В планах – привлечь к участию в проекте хотя бы по одной школе в каждом муниципалитете. Это позволит находить талантливых борцов, проводить отборочные этапы местного уровня. Хочу отметить, что прорабатываемый Минпросвещения и науки РФ вопрос введения самбо третьим уроком физкультуры в школах, в Усинске реализуется с самого начала работы проекта. В заключение отмечу, что значительный рывок по открытию клубов и привлечению молодежи к самбо сделал Сыктывкар – пришли молодые ребята. В Печоре открылось отделение и сейчас там занимается порядка 250 детей. Большое влияние на развитие самбо оказывает количество тренеров, и мы увеличиваем его. Благодаря этой программе, а также совокупности законодательных актов и содействию власти развитие самбо в Коми получает сильнейший импульс", — рассказал Рустам Нурисламов – председатель Федерации самбо республики, исполнительный директор Федерации самбо СЗФО, мастер спорта России, член Партии с 2006 года.
"Очень приятно, что в рамках партпроекта "Zа самбо" нам оказывают поддержку. Гордимся, что наш вид спорта выделяется на фоне других. Мероприятия и тренировки по самбо организуем регулярно. В течение лета проводили открытые занятия для всех желающих, привлекали молодежь. Ставили себя примером для них. Нагрузки оптимальные и нацелены именно на поддержание здоровья. Это даже больше физкультура, чем тренировочный процесс. Зимой работаем в рамках партпроекта "Самбо в школу". Развиваем самбо не только в городе, но и на его окраинах. В ближайший месяц планируем открыть секцию самбо в 8-й школе (Верхний Чов) и 33-й школе (Лесозавод). Для популяризации спорта планируем пригласить Дмитрия Лебедева – призера чемпионатов мира и Европы, многократного призера России, посла проекта "Самбо в школу". Совместно с ним планируем провести круглый стол на тему развития самбо, мастер-класс для детей и семинар для тренеров и педагогов, работающих в рамках проекта. Мы продолжаем проводить различные соревнования и привлекать молодежь к занятию национальным видом спорта. В дальнейшем, при поддержке Партии и государства мы рассчитываем на появление Дворца самбо", — дополнил Геворг Киракосян – председатель Федерации самбо Эжвинского района г. Сыктывкара.
Напомним, что "Единая Россия" запустила партийный проект "Zа самбо" в июле этого года. Его координатором стал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Председателем общественного совета – секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Целью проекта является развитие, популяризация и пропаганда самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.
Развитие различных видов спорта, а также поддержка общественных тренеров и добровольных помощников в занятиях с детьми и юными людьми спортом и физкультурой реализуются в Коми в рамках народной программы партии "Единая Россия".
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