В рамках партпроекта "Zа самбо" откроются новые секции самбо в России и на Донбассе

Ежегодно будет вводиться не менее 500 залов для занятий этим видом спорта

Проект Единой России" "Zа самбо" будет реализован более чем в 5 тысячах залов по всей России, на Донбассе и освобождённых территориях — на площадках от школьных залов до спортивных дворцов, отметил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового партпроекта. Секретарь Генсовета возглавляет общественный совет "Zа самбо".

"Проект активно развивается в Краснодарском крае, Воронежской области. По сути, все регионы страны принимают активное участие в нем. Тем не менее мы с президентом Всероссийской ассоциации самбо Сергеем Елисеевым договорились, что выведем этот проект на более масштабный, федеральный уровень с учётом новых регионов Донбасса, освобождённых территорий", — подчеркнул Андрей Турчак.

Планы по активному участию в реализации партпроекта "Единой России" "Zа самбо" подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он напомнил, что ДНР ранее подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо.

О популяризации самбо в Коми мы поговорили с людьми, которые прилагают значительные усилия для его развития.