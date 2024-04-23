На фестивале «СтарТуй-2024» зажгутся новые звезды улиц

Открытый фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй» 12 июня пройдет в парке имени Кирова в столице Коми. Во второй раз несколько тысяч человек соберутся в одном пространстве, чтобы проявить себя в уличном искусстве и показать многогранность молодёжной культуры. Вход на фестиваль бесплатный.

Организаторы ждут активную и креативную молодежь, которая готова показать свое мастерство в уличных танцах, стритболе и на скейтборд-площадке, а также преображать город с помощью стрит-арта. Регистрация уже открыта.

Талантливых молодых людей ждут шесть номинаций: уличные танцы, стритбол, скейтбординг, самокатный спорт, BMX и стрит-арт.

— В прошлом году, несмотря на дождливую погоду, «СтарТуй» посетило более пяти тысяч человек. Надеемся, что в этом году участников и гостей будет ещё больше. Верим, «СтарТуй» станет настоящим праздником для горожан и гостей города, а молодежь сможет показать свои таланты. Немаловажно, после проведения фестиваля появятся новые арт-объекты, которые украсят Сыктывкар, — прокомментировал председатель Комитета по молодежной политике Коми Никита Марковченков.

Программа фестиваля в 2024 году стала намного обширнее. На первом «СтарТуй» в прошлом году художники работали только в парке, сейчас они захватят весь город. Стрит-арт появится на улицах Коммунистической, Карла Маркса, Петрозаводской и в «Беличьем парке» на улице Димитрова. Кроме того, на основной территории фестиваля будут размещены два арт-куба: в течение дня участники будут расписывать их, создавая произведения уличного искусства для Сыктывкара.

Танцоры смогут зажечь в новой категории Unformat. Это номера вне любых рамок, где каждый выход на сцену — мини–представление с импровизированным сюжетом, яркими костюмами и образами.

На один день хозяевами парка станут творческие молодые люди: художники, дизайнеры, музыканты, артисты молодежных театров.

— Мы стремимся вывести из тени юношей и девушек, чьи интересы связаны с уличной культурой и спортом. Как и другим представителям молодежных субкультур, райдерам, уличным танцорам и художникам нужна возможность и пространство для свободного самовыражения, чтобы заявить о себе. «СтарТуй» — площадка для воплощения их мечтаний, — рассказала генеральный директор БНК Ольга Куликанова.

В программе 2024 года будет больше спорта. Вне конкурса заявиться можно будет на соревнования по кроссфиту, волейболу, армрестлингу и футболу. Появится площадка по стрельбе из лука. Атлетически подготовленным участникам предложат гонку с препятствиями «Одни из нас».

На фестивале «СтарТуй» ожидаются участники из Сыктывкара, Ухты, Кирова и Ямало-Ненецкого автономного округа.