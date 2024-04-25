В Сыктывкаре начались работы по благоустройству территорий

В ближайшие дни работы начнутся и на тротуаре по улице Мира.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Эжвинского района начались работы по обустройству пешеходной зоны по улице Славы от автодороги Сыктывкар - Ухта до улицы Емвальская по четной стороне. Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации столицы Коми, подрядчик уже установил бордюрные камни и в настоящее время проводится демонтаж старой брусчатки.