В Сыктывкаре начались работы по благоустройству территорий
- 19:15 25 апреля
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- Белла Лебедева
В ближайшие дни работы начнутся и на тротуаре по улице Мира.
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Эжвинского района начались работы по обустройству пешеходной зоны по улице Славы от автодороги Сыктывкар - Ухта до улицы Емвальская по четной стороне. Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации столицы Коми, подрядчик уже установил бордюрные камни и в настоящее время проводится демонтаж старой брусчатки.
Общий объем работ по обустройству общественных территорий в рамках данного проекта значительен. Муниципальные контракты уже заключены на благоустройство практически всех площадей. Сейчас подрядчики активно готовятся к началу земельных и строительных работ, ожидая получение соответствующих разрешений.
Напомним, что в текущем году в Сыктывкаре планируется преобразить 10 дворовых и 10 общественных территорий в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".