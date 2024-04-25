Скорые Коми впервые почувствовали дефицит водителей

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В Сыктывкаре 25 апреля стартовала научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины катастроф. Опыт регионов», на которой выступил главный врач Территориального центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин. Он сообщил, что за последние 10 лет было решено несколько кадровых проблем в организации, включая укомплектование штата анестезиологами-реаниматологами и создание реанимационных бригад в Сыктывкаре.

Однако овозникли опасения по поводу дефицита фельдшеров, поэтому центр медицины катастроф начал сотрудничество со студентами медицинского колледжа еще с третьего курса, предлагая им повышение квалификации и обучение на базе «Школы медицины катастроф» с присвоением специальности.