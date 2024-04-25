В Коми дешевеют огурцы, но дорожают помидоры

За неделю в Коми подорожали яблоки, маргарин и стиральные порошки. Об изменении цен на товары и услуги сообщает Комистат.

С 16 по 22 апреля 2024 года было зафиксировано снижение цен на огурцы. Регистрация изменения стоимости различных продуктов, медикаментов и непродовольственных товаров, а также услуг прошла в Воркуте, Ухте и столице Коми. Так, дороже стали варено-копченые и полукопченые колбасы, шлифованный рис, куриное мясо, гречневая крупа и макаронные изделия. Из овощей увеличилась цена на столовую свёклу, помидоры, белокочанную капусту и картофель.