На Стефановской площади идет подготовка ко Дню Победы
- 17:15 25 апреля
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- Белла Лебедева
Дорожники благоустраивают центральную площадь столицы Коми перед празднованием 9 мая.
В этом районе запланированы главные события в честь праздника: митинг, парад и старт эстафеты.
Согласно информации департамента «Дорожное хозяйство» в Сыктывкаре, начался ремонт покрытия на Стефановской площади 22 апреля. Эти работы проводятся для того, чтобы обустроить город перед майскими праздниками. Дорожники уже занимались ремонтом этой площади в 2023 году, а сейчас делают акцент на участках, где обнаружены повреждения.
Чтобы ускорить процесс, различные бригады работают совместно: команда из города и лесозавода. Даже несмотря на плохую погоду с облаками и снегом, ремонтные работы продолжаются. В данный момент уделяется внимание подготовке площади, позволяющей осуществлять дальнейшее асфальтирование.
На участках улицы Ленина, примыкающих к площади, провели даже мойку асфальта рядом с газонами. С помощью воды под давлением удалена грязь и песок, накопившиеся зимой.
9 мая на Стефановской площади запланирован парад с военной техникой и старт легкоатлетической эстафеты. В этот день на площади будут работать полевая кухня, проводиться мастер-классы, показы творческих коллективов города, а также пройдет арт-проект под названием «Мелодии Победы». Вечером планируются показательные выступления сотрудников Росгвардии по Коми.