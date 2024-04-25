На Стефановской площади идет подготовка ко Дню Победы

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Дорожники благоустраивают центральную площадь столицы Коми перед празднованием 9 мая. В этом районе запланированы главные события в честь праздника: митинг, парад и старт эстафеты.

Согласно информации департамента «Дорожное хозяйство» в Сыктывкаре, начался ремонт покрытия на Стефановской площади 22 апреля. Эти работы проводятся для того, чтобы обустроить город перед майскими праздниками. Дорожники уже занимались ремонтом этой площади в 2023 году, а сейчас делают акцент на участках, где обнаружены повреждения.

Чтобы ускорить процесс, различные бригады работают совместно: команда из города и лесозавода. Даже несмотря на плохую погоду с облаками и снегом, ремонтные работы продолжаются. В данный момент уделяется внимание подготовке площади, позволяющей осуществлять дальнейшее асфальтирование.

На участках улицы Ленина, примыкающих к площади, провели даже мойку асфальта рядом с газонами. С помощью воды под давлением удалена грязь и песок, накопившиеся зимой.