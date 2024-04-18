За пять лет число занимающихся спортом в Коми увеличилось больше чем на треть

За последние пять лет число энтузиастов спорта в Коми возросло более чем на треть. Этот впечатляющий рост свидетельствует о значительном внимании, уделяемом развитию спортивной культуры в регионе.

Новые современные спортивные сооружения, возводимые по всей республике, играют ключевую роль в увеличении популярности физических занятий. Комистат информирует, что статистические данные подтверждают непрерывное обновление спортивной инфраструктуры в регионе.