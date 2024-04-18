За пять лет число занимающихся спортом в Коми увеличилось больше чем на треть
- 18:00 18 апреля
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- Елизавета Петрова
За последние пять лет число энтузиастов спорта в Коми возросло более чем на треть. Этот впечатляющий рост свидетельствует о значительном внимании, уделяемом развитию спортивной культуры в регионе.
Новые современные спортивные сооружения, возводимые по всей республике, играют ключевую роль в увеличении популярности физических занятий. Комистат информирует, что статистические данные подтверждают непрерывное обновление спортивной инфраструктуры в регионе.
С начала 2019 года было введено в эксплуатацию шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, универсальный спортзал, пять спортивных и игровых площадок, а также стадион. По данным Министерства физической культуры и спорта Коми, к концу 2023 года в республике функционировало 2 190 спортивных объектов.
Наибольшую часть спортивной инфраструктуры, а именно 36%, составляли плоскостные спортивные сооружения, такие как площадки для волейбола, баскетбола, хоккея, футбольные поля и другие.
Плавательные бассейны, крытые катки с искусственным льдом и стадионы с трибунами находились в городах и поселках городского типа, а крупные спортивные объекты в муниципальных районах, за исключением Сыктывдинска, отсутствовали до недавнего времени.
Благодаря этому, к концу 2023 года, 374,7 тысяч человек занимались физической культурой и спортом, что на 38% больше, чем пять лет назад. Женщины составляли 41% от общего числа спортсменов. Их количество увеличилось на 68,1 тысяч человек, что в 1,8 раза превышает показатель 2018 года. Количество мужчин, занимающихся физическими упражнениями, выросло на 34,8 тысяч человек или на 19%.