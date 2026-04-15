Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Вторая жизнь старого платья: практичные идеи, как превратить его в полезные вещи для дома

В шкафу почти каждой женщины можно найти старое платье, которое давно не используется. Его фасон кажется неуместным, ткань выглядит потёртой или просто не соответствует текущим вкусам. Возможно, на рукавах появились следы времени, на подол кто-то случайно наступил, и есть множество других причин, почему эту вещь уже нельзя носить. Но вместо того чтобы отправить его пылиться в шкаф, можно подарить ему новую жизнь. Кстати, это можно сделать не только с платьем, но и, например, с пуховиком.

В моём шкафу тоже было такое платье — бархатное, зелёное, в пол. Его изначально носила моя мама, и оно очень ей подходило. В школе, на праздновании, связанном с Масленицей, требовалось надеть что-то длинное, и я выбрала именно эту вещь. Мне особенно нравился длинный подол, который позволял красиво кружиться.

Ткань платья так сильно меня впечатлила, что я решила просить маму никогда его не выбрасывать, надеясь носить его, когда вырасту. В то время я была ребёнком, примерно двенадцати или тринадцати лет. Мама согласилась сохранить платье. Но годы прошли, я выросла, как и все люди на нашей планете. И стало понятно, что эта вещь мне уже не подойдёт: размер не соответствует, длина неудобна, на подоле видны следы...

Я предпочитаю не выбрасывать качественные ткани и предметы, особенно если они могут найти новое применение. В данном случае бархатная ткань оставалась привлекательной, и я использовала её, чтобы обтянуть старый пуф. Этот проект был реализован несколько лет назад.

После обтяжки пуф был дополнительно оформлен декоративными гвоздиками и кистями, верхняя часть сшита из нескольких элементов. Пуф служит уже не меньше пяти лет, оставаясь актуальным в интерьере и удобным в практическом использовании.

Позже остались небольшие лоскутки ткани от этого платья. Их я использовала для создания ёлочного шара, о котором рассказывала ранее. Также эти остатки ткани помогли сделать интерьерные тыквы.

В моем опыте были и другие проекты переработки: перетягивание стульев и табуретов, изготовление сумок из старых костюмов, использование голенищ от сапог для создания новых предметов.

Таким образом, старые вещи, связанные с воспоминаниями, не стоит отправлять в мусор. Их можно трансформировать, давая им новую жизнь и возможность принести свежие впечатления и эмоции. Можете также попробовать провернуть такое и со старым пальто.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+