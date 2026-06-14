Три ложки порошка превращают компостную кучу в печь лучше многих препаратов — исчезают даже кости
- 18:03 14 июня
- Иван Скоробогатов
Компост превращает отходы в золото для вашего огорода. Но ждать два-три года, пока органика перепреет, готов не каждый. Оказывается, есть способ сократить этот срок до нескольких месяцев.
Достаточно всего трех ложек простой смеси. Она запускает бурную реакцию внутри кучи и перерабатывает даже кости с толстыми ветками.
Почему компост так важен для урожая
Компост — это не просто удобрение. Внутри него формируется живая экосистема из микроорганизмов, которые насыщают почву азотом, фосфором и калием.
Грядки с таким перегноем дают более крупные плоды. Земля становится рыхлой и отлично удерживает влагу.
Как работает ускоритель
Секрет в смеси пищевого крахмала и мочевины (карбамида). Их смешивают в равных пропорциях.
Крахмал становится питательной средой для бактерий. Мочевина при реакции с водой резко повышает температуру внутри кучи.
Высокая температура не только ускоряет гниение. Она убивает болезнетворные микроорганизмы и грибки.
Пошаговая инструкция
Подготовьте компостную кучу на солнечном месте. Смешайте крахмал и мочевину один к одному.
Рассыпьте три столовые ложки смеси поверх органики. Обильно полейте водой, чтобы состав проник вглубь.
Оставьте на две недели. Затем повторите процедуру снова.
Через два-три месяца удобрение будет готово. Раньше на это уходили годы.
Типичные ошибки новичков
Избыток мочевины дает резкий запах аммиака. Строго соблюдайте дозировку.
Без воды процесс останавливается. Поливайте кучу каждые две-три недели.
Не складывайте только траву. Чередуйте слои: трава, ветки, кухонные отходы, земля.
Сравнение с другими методами
Обычный компост без добавок созревает два-три года. Биопрепараты ускоряют процесс до года, но стоят денег.
Смесь крахмала и мочевины работает за два-три месяца. Стоимость минимальная.
Важное экспертное уточнение
Этот метод эффективен только для куч объемом не менее одного кубического метра. В маленьких контейнерах или ящиках температура не поднимется достаточно высоко.
Для домашних вермикомпостеров лучше использовать готовые биопрепараты с живыми бактериями. Смесь крахмала и мочевины там не даст нужного эффекта.
Садоводство требует терпения, но правильные приемы экономят годы. Доступный порошок из двух ингредиентов способен превратить гору отходов в плодородный перегной за один сезон.
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