Три ложки порошка превращают компостную кучу в печь лучше многих препаратов — исчезают даже кости

Компост превращает отходы в золото для вашего огорода. Но ждать два-три года, пока органика перепреет, готов не каждый. Оказывается, есть способ сократить этот срок до нескольких месяцев.

Достаточно всего трех ложек простой смеси. Она запускает бурную реакцию внутри кучи и перерабатывает даже кости с толстыми ветками.

Почему компост так важен для урожая

Компост — это не просто удобрение. Внутри него формируется живая экосистема из микроорганизмов, которые насыщают почву азотом, фосфором и калием.

Грядки с таким перегноем дают более крупные плоды. Земля становится рыхлой и отлично удерживает влагу.

Как работает ускоритель

Секрет в смеси пищевого крахмала и мочевины (карбамида). Их смешивают в равных пропорциях.

Крахмал становится питательной средой для бактерий. Мочевина при реакции с водой резко повышает температуру внутри кучи.

Высокая температура не только ускоряет гниение. Она убивает болезнетворные микроорганизмы и грибки.

Пошаговая инструкция

Подготовьте компостную кучу на солнечном месте. Смешайте крахмал и мочевину один к одному.

Рассыпьте три столовые ложки смеси поверх органики. Обильно полейте водой, чтобы состав проник вглубь.

Оставьте на две недели. Затем повторите процедуру снова.

Через два-три месяца удобрение будет готово. Раньше на это уходили годы.

Типичные ошибки новичков

Избыток мочевины дает резкий запах аммиака. Строго соблюдайте дозировку.

Без воды процесс останавливается. Поливайте кучу каждые две-три недели.

Не складывайте только траву. Чередуйте слои: трава, ветки, кухонные отходы, земля.

Сравнение с другими методами

Обычный компост без добавок созревает два-три года. Биопрепараты ускоряют процесс до года, но стоят денег.

Смесь крахмала и мочевины работает за два-три месяца. Стоимость минимальная.

Важное экспертное уточнение

Этот метод эффективен только для куч объемом не менее одного кубического метра. В маленьких контейнерах или ящиках температура не поднимется достаточно высоко.

Для домашних вермикомпостеров лучше использовать готовые биопрепараты с живыми бактериями. Смесь крахмала и мочевины там не даст нужного эффекта.

Садоводство требует терпения, но правильные приемы экономят годы. Доступный порошок из двух ингредиентов способен превратить гору отходов в плодородный перегной за один сезон.

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