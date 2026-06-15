Свыше 180 беременных женщин из труднодоступных районов Коми получили компенсацию проезда в больницы

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Мера входит в президентский нацпроект «Семья», уточнили в региональном Минтруда. В перечень льготных местностей вошли Вуктыл, Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский, Троицко-Печорский районы, а также 139 сёл и деревень из 13 муниципалитетов.

Глава Коми Ростислав Гольдштейн лично контролирует исполнение нацпроектов в регионе.

Деньги перечисляют за визиты в медорганизации, помогающие в период вынашивания ребёнка: республиканский перинатальный центр, Кардиодиспансер, ухтинский межтерриториальный роддом, городскую поликлинику Ухты и Воркутинский родильный дом. Возмещают дорогу туда и обратно без ограничения числа поездок.

В ведомстве напомнили: компенсируют проезд автобусом, поездом или речным транспортом. В распутицу разрешён авиаперелёт. Также предусмотрены выплаты для тех, кто пользуется личным или наёмным автомобилем.

С начала года из бюджета региона выделили 900 тысяч рублей.

Подать заявление позволено в течение года после получения справки о консультации либо родов. Обратиться можно в центр соцзащиты, любой МФЦ «Мои документы» в Коми или через «Госуслуги».

Напомним, ранее сообщалось, что 44 семьи в Коми получили ежегодную выплату на детей с целиакией и фенилкетонурией.