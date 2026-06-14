Маленькие хитрости для того, чтобы прическа держалась дольше

Объемная укладка, которая держится целый день, — мечта многих. Но часто уже через час прическа опадает, а волосы выглядят грязными. Профессиональный парикмахер раскрывает главные секреты, которые работают независимо от цены средств.

Первое правило звучит жестко, но эффективно. Для пышной укладки откажитесь от кондиционера и бальзама после шампуня. Они утяжеляют волосы и убивают объем у корней.

Исключение — сильно поврежденные волосы. В этом случае используйте только несмываемое средство с легкой текстурой, которое заполняет пустоты, но не создает пленку.

Главная ошибка, которая убивает объем

Многие наносят на волосы сразу пять-шесть средств. Шампунь, несмываемка, мусс, текстурирующий спрей, лак. Результат — липкие, прижатые к голове пряди.

Чем меньше средств, тем лучше. Выберите один качественный продукт, который работает за троих. Это называется моностайлинг.

Для коротких и средних многослойных стрижек идеально подходит спрей-пудра для прикорневого объема. Она не утяжеляет тонкие волосы, придает текстуру и держит форму часами.

Для густых или жестких волос выбирайте мусс с пометкой strong hold. Он создает надежный каркас, но не склеивает пряди.

Почему укладка перестает держаться через несколько дней

Многие стайлинги обладают эффектом накопления. Каждый день вы добавляете новый слой, и волосы становятся тяжелее.

Раз в десять дней используйте шампунь глубокой очистки. Он проникает в структуру волоса и смывает остатки средств, которые не видно глазом.

Важный нюанс: такой шампунь не стоит применять сразу после окрашивания. Он вымывает пигмент. Зато перед окрашиванием он помогает краске лечь ровнее и глубже проникнуть в волос.

Домашний пилинг для кожи головы

Объем начинается с чистой кожи головы. Если поры забиты, волосы не поднимутся у корней.

Сделайте пилинг своими руками. Смешайте шампунь, молотый кофе и соль в равных пропорциях. Массируйте влажную кожу головы, не затрагивая длину.

Для жирной кожи делайте пилинг раз в неделю. Для сухой — раз в две недели.

Важное предупреждение

Пилинг с кофе и солью агрессивен для чувствительной кожи. Если есть раздражение, царапины или воспаления, используйте готовые профессиональные скрабы на мягких абразивах.

После пилинга обязательно нанесите легкий увлажняющий спрей или сыворотку на длину. Иначе волосы станут сухими и ломкими.

Объемная укладка — это не магия, а правильная технология. Чистые волосы, минимум средств и регулярное очищение кожи головы дают результат, который заметен сразу.

Ранее мы писали: