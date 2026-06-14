Трое человек погибли в водоемах Республики Коми за два дня

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Реки республики стали местом гибели троих человек за 13 и 14 июня. Спасатели продолжают поисковые работы, а МЧС экстренно призывает жителей соблюдать осторожность при купании.

В минувшую пятницу устье реки Сысола в местечке Заречье стало местом гибели 18-летней девушки. Во время купания в непредназначенном для этого месте сильное течение унесло пострадавшую, и попытка очевидца-рыбака спасти ее не увенчалась успехом. Сейчас специалисты МКУ ПАСС Сыктывкара ведут поисковые мероприятия на месте происшествия, пишет "Комиинформ".

Ранее в Сысольском районе спасатели получили сигнал об утоплении 59-летнего мужчины в реке Сысола неподалеку от поселка Первомайский. Параллельно в Сыктывдинском районе близ села Пажга сотрудники МЧС ищут двух мужчин, чьи личные вещи нашли на берегу той же реки. В ведомстве подчеркивают: холодная вода и быстрое течение провоцируют судороги и потерю сознания. Родителям настоятельно рекомендуют усилить контроль за досугом подростков у воды и сообщать об инцидентах по номеру 112.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Коми водитель "Киа" погиб в ДТП после опрокидывания машины.