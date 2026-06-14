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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш особый ингредиент: готовлю только так

Идеальные куриные котлеты — это не миф. Секрет нежности и сочности часто кроется в неожиданном ингредиенте. Одна опытная хозяйка поделилась рецептом, где главную роль играет тертое яблоко.

Этот простой прием превращает обычный ужин в кулинарный шедевр. Котлеты получаются настолько мягкими, что буквально тают во рту.

Что вам понадобится

Список продуктов удивит вас своей простотой. Большинство ингредиентов уже есть на кухне.

600 граммов куриного фарша. Два крупных яблока. Одна фиолетовая луковица. Два яйца. Два зубчика чеснока. Пять столовых ложек кукурузной муки. 100 миллилитров растительного масла для жарки. Соль и черный перец по вкусу.

Как приготовить: пошагово

Сначала займитесь луком и яблоками. Очистите их и нарежьте мелкими кубиками.

На сковороде с небольшим количеством масла обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте к нему яблоки и готовьте, пока лук не станет золотистым, а яблоки — мягкими.

Измельчите чеснок. В глубокой миске смешайте куриный фарш, остывшую яблочно-луковую поджарку и чеснок. Вбейте яйца, посолите и поперчите.

Тщательно вымешайте фарш руками. Это ключевой момент: масса должна стать однородной и чуть липкой.

Сформируйте небольшие круглые котлеты. Обваляйте их в кукурузной муке со всех сторон.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Почему это работает

Секрет в яблоке. Во время жарки оно выделяет сок и пектин, которые удерживают влагу внутри котлеты. Фарш не становится сухим, даже если вы случайно передержали его на огне.

Кукурузная мука дает более легкую и хрустящую корочку, чем пшеничная. Она не перебивает вкус курицы и яблока.

Как подавать

Горячие котлеты хороши сами по себе. К ним подойдет любой гарнир: картофельное пюре, рис или свежие овощи.

Холодные котлеты превращаются в отличную основу для бургеров или сэндвичей. Также их удобно брать с собой на обед.

Попробуйте добавить в фарш зелень или щепотку мускатного ореха. Эти ингредиенты отлично дополнят яблочную ноту.

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