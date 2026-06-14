В Коми мужчина получил обязательные работы за продажу найденного iPhone

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Инцидент случился в Печоре. Мужчина, вместо того чтобы разыскать хозяйку устройства, решил оставить гаджет себе. Фигурант извлек из телефона SIM-карту, а позднее продал его. Об этом сообщает пресс-служба Печорского городского суда.

Владелица пропавшего аппарата обратилась в правоохранительные органы. В отношении нашедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.

Обвиняемый своей вины не признал. Он настаивал: найденный телефон — это просто находка, поэтому в его действиях отсутствует состав преступления.

Судья с такой позицией не согласился. На устройстве и в его чехле имелись очевидные подсказки для идентификации владельца: активная SIM-карта, индивидуальные серийные номера, а также фотография близких родственников потерпевшей.

Гражданин не предпринял попыток связаться с хозяйкой, не заявил о находке в полицию и не обратился в администрацию учреждения, рядом с которым обнаружил смартфон. Напротив, он умышленно удалил средство связи с собственником, вытащив SIM-карту. Затем злоумышленник пользовался телефоном лично, а позже продал его.

В судебном решении подчеркнули: согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан предпринять шаги для ее возврата хозяину. Если же человек скрывает находку, ликвидирует признаки принадлежности другому лицу либо использует имущество в корыстных целях, такие действия квалифицируются как кража.

Итогом разбирательства стал обвинительный приговор Печорского городского суда Республики Коми. Фигуранта признали виновным и назначили наказание — 240 часов обязательных работ. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны и обязал осужденного компенсировать судебные издержки, понесенные в ходе следствия.

Напомним, ранее сообщалось, что сыктывкарец ответит в суде за кражу велосипедов.