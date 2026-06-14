В Сыктывкаре прошел республиканский турнир по футболу

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На поле "Спортивной школы №1" состоялся турнир памяти П.Н. Дышканта, объединивший 13 июня атлетов из 5 районов республики. Соревнования прошли в рамках Спартакиады "Активное долголетие".

Участников приветствовал почетный председатель Совета ветеранов спорта Иван Кидора. Он пожелал футболистам честной борьбы без травм, подчеркнув значимость преемственности поколений. На поле вышли сборные Сыктывкара, Печоры, а также Усть-Вымского, Сыктывдинского и Усть-Куломского районов, пишет "Комиинформ".

Золото турнира завоевала команда Печоры, обойдя сыктывкарцев и бронзовых призеров из Усть-Вымского района. Персональными наградами отмечены Владимир Пашковский, Сергей Мальцев, Виктор Никишов, Валерий Матвеев и Рифат Сабирзянов.

Напомним, ранее мы сообщали, что МЧС Коми отчиталось о ликвидации двух возгораний за минувшие сутки.