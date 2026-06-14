Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

В Сыктывкаре прошел республиканский турнир по футболу

В Сыктывкаре прошел республиканский турнир по футболуФотоархив редакции

На поле "Спортивной школы №1" состоялся турнир памяти П.Н. Дышканта, объединивший 13 июня атлетов из 5 районов республики. Соревнования прошли в рамках Спартакиады "Активное долголетие".

Участников приветствовал почетный председатель Совета ветеранов спорта Иван Кидора. Он пожелал футболистам честной борьбы без травм, подчеркнув значимость преемственности поколений. На поле вышли сборные Сыктывкара, Печоры, а также Усть-Вымского, Сыктывдинского и Усть-Куломского районов, пишет "Комиинформ".

Золото турнира завоевала команда Печоры, обойдя сыктывкарцев и бронзовых призеров из Усть-Вымского района. Персональными наградами отмечены Владимир Пашковский, Сергей Мальцев, Виктор Никишов, Валерий Матвеев и Рифат Сабирзянов.

Напомним, ранее мы сообщали, что МЧС Коми отчиталось о ликвидации двух возгораний за минувшие сутки.

Больше новостей читайте в нашем Telegram-канале.

  • 0

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+