9 альтернативных способов использовать коврик для обуви — купила в "Светофоре" за копейки и не пожалела

Фото из архива "ПроГорода"

Обычный коврик из магазина «Светофор» за копейки способен заменить десяток дорогих органайзеров и защитить вещи в доме и машине. Его ячеистая структура из вспененного ЭВА и неочевидная прочность превращают бюджетную находку в универсального помощника.

Начнём с самого простого: порядка в хаосе. Просто бросьте коврик на дно ящика с инструментами, рыболовными крючками или косметикой. Каждая мелочь попадёт в свою ячейку — вы забудете, что такое перебирать рассыпавшиеся гайки или пуговицы. Система хранения без единого вложения в спецкороба.

Кухня скажет спасибо. Материал ЭВА терпит высокую температуру, так что коврик уверенно выполняет роль подставки под горячее. Он не даст царапинам и белым пятнам испортить столешницу. Для плиты или чайника выбирайте светлый оттенок: так сразу видно загрязнения.

Детское творчество перестанет быть катастрофой. Коврик становится идеальной подложкой для лепки из пластилина или возни с кинетическим песком. Бортики по краям не дают мелочи улететь на пол, а мытьё занимает минуту под краном. Никакого вреда для стола и нервов родителей.

При переезде хрупкие вещи можно упаковать без пузырьковой плёнки. Проложите отрезки между тарелками, чашками или техникой. Пористая структура гасит удары и не даёт стеклу тереться. Ещё один лайфхак: скрутите коврик в рулон и подложите под планшет или книгу — получится устойчивая подставка на диване.

Домашние питомцы тоже оценят. В лежанку — тепло и чистота, под миски — защита пола от брызг. Материал не впитывает запахов, что критично для животных. А если напольное покрытие постоянно ездит по ламинату, подложите под него отрезок коврика. Нижняя сторона надежно зафиксирует его на месте.

Для автомобиля это спасение. Бросьте коврик в багажник, и грязь после стройки или поездки на дачу не впитается в обивку. Песок и влага стряхиваются за секунду. Во время ремонта в квартире защитите пол от краски и царапин от мебели: дешевый расходник, который не жалко выкинуть.

Совет эксперта: выбирайте плотность 8–10 мм. Такой коврик не потеряет форму после десятка использований. Перед первым применением промойте тёплой водой с мылом. Для еды и детских игрушек выделите отдельный экземпляр: гигиена превыше всего.

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