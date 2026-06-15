9% жителей Коми планируют открыть бизнес в ближайшие два года

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20% допускают предпринимательство без конкретных сроков, 17% присматриваются к идеям, 5% уже ведут своё дело. Такую статистику показал опрос «Авито Работы» и «Авито Рекламы».

Чаще всего бизнес есть у сотрудников автосервисов (18%), мастеров персональных услуг (18%) и работников салонов красоты (17%).

Самые востребованные сферы: онлайн-торговля (12%), информационные технологии и телеком (7%), искусство и развлечения (7%), стройка (7%), производство (7%).

Средний комфортный стартовый бюджет — 1,12 миллиона рублей. Мужчины называют 1,3 миллиона, женщины — 912 тысяч.

Главный мотив — работать на себя (38%). Также важны стабильный спрос (32%), монетизация хобби (31%), быстрый выход на доход (25%).

Основной канал продвижения — сарафанное радио (28%). На классифайды и маркетплейсы рассчитывают 17%. Средний рекламный бюджет — 83 тысячи рублей в месяц.

Комментарий «Авито»: интерес к предпринимательству сохраняется у 48% россиян. Старт через ИП и самозанятость остаётся базовым входом в бизнес.

Напомним, ранее сообщалось, что всего 6% сыктывкарцев планируют отпуск этим летом за границей.