Эксперт по ЖКХ предупредил о штрафах за сушилки на фасаде здания

Любые изменения фасада многоквартирного дома, такие как установка сушилок для белья или других конструкций, требуют предварительного согласия большинства собственников жилья. Как поясняет эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, фасад относится к общедомовой собственности, что прямо закреплено в Жилищном и Гражданском кодексах. Это означает, что все действия с фасадом возможны только после одобрения на общем собрании жильцов.

Размещение конструкций без такого согласования считается нарушением правил пользования жилым помещением. За данное нарушение предусмотрен штраф в соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ, который составляет для граждан от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Управляющая компания или ТСЖ имеют право выдать предписание о демонтаже незаконно установленной конструкции. Если собственник игнорирует эти требования, вопрос может быть передан в суд. В подобных случаях все расходы на демонтаж и судебные издержки возлагаются на владельца конструкции, а их сумма, зависящая от региона и сложности дела, может достигать от десяти до шестидесяти тысяч рублей или более.

Для законного размещения объектов на фасаде необходимо решение общего собрания собственников, поддержанное не менее двумя третями голосов. В некоторых ситуациях дополнительно требуется согласование с органами архитектуры и градостроительства, особенно если действуют местные правила благоустройства, ограничивающие изменения внешнего вида зданий.

Как отмечает эксперт, основным признаком нарушения является отсутствие официально оформленного решения собрания. Также важно учитывать местные нормы и технические регламенты, которые могут прямо запрещать крепление различных конструкций на фасадах без специального разрешения.

Экспертное уточнение: Несмотря на то, что курение на балконе напрямую не запрещено, оно может привести к административной ответственности или судебным спорам с соседями. Ответственность зависит от конкретных обстоятельств и последствий для окружающих, а одним из оснований для штрафа может стать нарушение правил противопожарной безопасности.

