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Наращивать ресницы или нет? Все плюсы, минусы и важные нюансы о процедуре

Наращивать ресницы или нет? Все плюсы, минусы и важные нюансы о процедуре

Наращивание ресниц — быстрый способ сделать взгляд выразительным, а глаза визуально больше. Но прежде чем записываться к мастеру, стоит разобраться в деталях. Игнорирование правил и противопоказаний может оставить вас без собственных ресниц.

Виды ресниц: норка или шелк

Самый популярный материал сегодня — синтетическое PBT-волокно. Из него делают два основных типа.

Ресницы «норка» — мягкие, легкие, с матовой поверхностью, максимально похожие на натуральные. Ресницы «шелк» — блестящие, гладкие и более тяжелые, выглядят ярче и выразительнее.

Длина варьируется от 6 до 17 мм. Грамотный мастер использует разные длины для естественного эффекта. Короткие ресницы располагают на нижнем веке и у внутреннего уголка, длинные — у внешнего.

Если глаза узкие, длинные ресницы ставят по центру, чтобы визуально расширить взгляд. При близко посаженных глазах длинные ресницы усугубят ситуацию — лучше остановиться на средней длине. Широко посаженные глаза, наоборот, выигрывают от длинных ресниц на обоих веках.

Кому нельзя наращивать ресницы

Искусственные волоски клеятся к собственным ресницам, а не к коже век. Если ваши ресницы слишком тонкие, ломкие или короткие — от процедуры лучше отказаться. Слабые волоски не выдержат веса, а короткие не дадут надежного сцепления.

Идеальный кандидат для наращивания — девушка с плотными, но редкими ресницами. Или с густыми, но средней длины. В этих случаях искусственные волоски добавят объем и длину без вреда.

Запреты после процедуры: что нельзя делать

Первые 24 часа ресницы трогать запрещено. Сон лицом в подушку, нанесение туши и любые масла в составе косметики — под строгим табу.

Не расчесывайте ресницы, умывайтесь только прохладной водой. Избегайте долгого пребывания на жаре. Если вы не готовы соблюдать эти правила, подумайте дважды — неправильный уход быстро лишит вас результата.

Сколько стоит наращивание

Средняя цена в столице — от 3 до 6 тысяч рублей. Коррекция потребуется раз в 2-3 недели и обойдется около 1000 рублей.

Не стоит обращаться к мастеру, который берет меньше 2000 рублей. Это может говорить о некачественных материалах или низкой квалификации. Исключение — акции салонов и скидки для постоянных клиенток.

Риски и главная опасность

Основной риск — выпадение собственных ресниц. Если это произошло, немедленно снимите наращенные волоски и начните восстанавливающие процедуры. В 99 процентов случаев ресницы отрастают снова, но лучше не доводить до крайности.

Частые вопросы

Можно ли наращивать ресницы самостоятельно? Лучше не рисковать. Процедура требует глубоких знаний, качественных материалов и твердой руки.

Можно ли беременным? Процедура безопасна для малыша, но на поздних сроках лежать на спине 2-3 часа может быть тяжело.

Можно ли во время месячных? Мнения расходятся. Некоторые мастера советуют подождать, так как эффект может держаться хуже.

Можно ли после ламинирования? Нет. Сцепление будет плохим, а сочетание препаратов может повредить ресницы и кожу.

Можно ли в линзах? Лучше проконсультироваться с офтальмологом. Вопрос не в линзах, а в здоровье глаз.

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